Licht aan einde van tunnel voor Fabio Jakobsen: ’Rentree hopelijk in Ronde van Turkije’

Fabio Jakobsen Ⓒ ANP/HH

Er is voor Fabio Jakobsen licht aan het einde van de tunnel. In een gesprek met de Belgische zender VTM vertelde Deceuninck-Quickstep-ploegmanager Patrick Lefevere dat het team ’hoopt dat hij zijn rentree kan maken in de Ronde van Turkije’.