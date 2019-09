Valencia-trainer werd om bijzondere reden ontslagen

„Tijdens het seizoen kregen we berichten ’van boven’ en van anderen dat we ons maar beter konden laten uitschakelen in de Copa”, zei Marcelino vrijdag op een persconferentie, waar hij reageerde op zijn verrassende ontslag.

Valencia verbaasde woensdag de voetbalwereld met de mededeling dat Marcelino op straat is gezet. De 54-jarige Spanjaard leidde de club twee jaar op rij naar de vierde plaats in La Liga en daarmee een plek in de Champions League. Afgelopen seizoen won Valencia ook de Spaanse beker, de eerste prijs van de club in elf jaar tijd.

„Voor de clubleiding was het bekertoernooi bijzaak, ze zeiden dat we daarmee onze kansen op de Champions League in gevaar brachten. Maar de realiteit was dat onze bekersuccessen juist voor extra motivatie zorgden. De fans wilden dat we de beker zouden winnen en de spelers en trainers wilden dat ook. We zijn er met met volle overtuiging voor gegaan. Toen ik in juli naar Singapore ging om Lim te bezoeken, feliciteerde hij me niet met het winnen van de beker. Alleen met de kwalificatie voor de Champions League. Daar was ik nogal verbaasd over. Ik denk dat de hele situatie met de bekerwinst de aanleiding is geweest om mij nu te ontslaan.”

Met Albert Celades als vervanger van Marcelino speelt Valencia zaterdag in Camp Nou tegen Barcelona, de ploeg die het versloeg in de bekerfinale. Het elftal van doelman Jasper Cillessen speelt drie dagen later in de Champions League tegen Chelsea. Ajax zit in dezelfde groep.

