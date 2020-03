Ajax-trainer Ten Hag haalt opgelucht adem na zege

„Het is duidelijk dat we in een moeilijke fase zitten”, zei hij. „En ik heb in ieder geval een ploeg gezien. Ze hebben geknokt voor elkaar. Ze wilden dingen voor elkaar oplossen.”

Ajax had voor rust achter kunnen komen. „Maar gelukkig maakten wij nu eens de eerste goal”, zei Ten Hag. „En daarna zie je dat we nog steeds goed kunnen voetballen als we een beetje ruimte krijgen. Die kansen lagen er ook in onze vorige wedstrijden. Maar toen stonden we slecht bij spelhervattingen en leden we te veel balverlies. Als het 0-0 blijft, hebben wij spelers die het kunnen afmaken.”

Ten Hag durfde het aan om de 18-jarige Jurriën Timber te laten debuteren. Hij gaf het talent de voorkeur boven Edson Álvarez en Perr Schuurs. „Jurriën is snel en heel comfortabel aan de bal. Hij paste het beste in mijn plan. Ik kijk ook naar de tegenstander en Heerenveen heeft snelle spitsen.”

Tadic on fire

Dusan Tadic nam het dolende Ajax bij de hand in de gewonnen uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De aanvoerder tekende voor de 0-1 en 0-2 en leidde ook de aanval in waaruit Quincy Promes scoorde.

„Tadic on fire”, zong de meegereisde aanhang van de koploper uit Amsterdam. De Serviër vierde zijn doelpunten uitgebreid. „Ik was opgelucht”, zei hij. „Dit hadden we even nodig. We moesten hier gewoon winnen.”

Tadic bezorgde Ajax met de 0-1 het eerste doelpunt in een uitwedstrijd sinds 331 minuten. „Die cijfers passen niet bij Ajax”, vertelde hij. „Voor rust hadden we ook weer achter kunnen komen. Dan was het ongetwijfeld weer heel lastig geworden. Na die 0-1 zie je dat we nog steeds goed kunnen voetballen.”