Herbeleef: Verstappen sluit 2022 in stijl af met zege in Abu Dhabi

Autosport

Williams haalt opgelucht adem: Sargeant kan volgend jaar ’gewoon’ instappen

Het had wat voeten in de aarde, maar 21-jarige Logan Sargeant is volgend seizoen Williams-coureur. De Amerikaanse Formule 2-rijder stelde zondag met een vijfde plaats in de slotrace zijn vierde plaats in het kampioenschap veilig en dat leverde hem voldoende punten op om zijn vereiste superlicentie i...