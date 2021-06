Fenomenale Novak Djokovic vloert Rafael Nadal in halve finale Roland Garros

Hij leed pas voor de derde keer ooit een nederlaag in Parijs. In 2009 tegen Robin Söderling en in 2015, ook tegen Djokovic. Het was de eerste keer ooit dat Nadal de eerste set won op Roland Garros en vervolgens alsnog onderuitging.

Het duel tussen de 35-jarige Nadal en de 34-jarige Djokovic is een ware klassieker in de geschiedenis van het mannentennis. Nog nooit speelden twee proftennissers zo vaak tegen elkaar en het einde is nog niet in zicht. Voor aanvang van de 58e ontmoeting was de tussenstand 29-28 in het voordeel van Djokovic. De wedstrijd tussen de nummers 1 en 3 van de wereld werd dit keer een kraker die maar liefst vier uur en elf minuten in beslag nam. De nieuwe tussenstand is dus 30-28 voor de Serviër.

Na twee uur grillig tennis was de uitslag nog volstrekt onvoorspelbaar. Nadal was uit de startblokken geschoten en na een 5-0 voorsprong in de eerste set gesneld. Dat had ook veel te maken met het feit dat Djokovic gewoonweg nog niet goed in de wedstrijd zat. Maar dat veranderde nog voor het einde van de eerste set, want de Serviër wist nog drie games achter elkaar te winnen en gaf daarmee een signaal naar zijn Spaanse rivaal (6-3).

Rafael Nadal won Roland Garros dertien keer. Ⓒ REUTERS

Djokovic speelde vervolgens een grandioze tweede set waarbij hij simpelweg vaker het initiatief nam en de gravelkoning vaak van de ene naar de andere hoek op zijn favoriete baan stuurde. Bij een achterstand van 5-2 deed altijd strijdende Nadal nog even wat terug en kreeg hij zelfs breakpoints bij 5-3. Maar Djokovic bleef scherp en trok de zaken via 6-3 exact gelijk.

Wereldset

Set nummer drie was razend interessant omdat er vanaf 2-2 vier servicebreaks konden worden genoteerd. De eerste en de derde waren voor Djokovic, die zuinig was met zijn fouten en toch agressief bleef spelen. Maar Nadal bleef onvermoeibaar strijden, wist terug te komen vanaf een 5-3 achterstand en kreeg bij 6-5 een setpoint. Maar die maakte Djokovic met een fluwelen dropshot onschadelijk, waarna hij alsnog een tiebreak wist af te dwingen. Daarin was de Serviër superscherp en de Spanjaard een tikje slordig: 7-6(4).

De wedstrijd was inmiddels al ruim drieënhalf uur bezig en de derde set alleen al had 92 minuten in beslag genomen. Groot was het enthousiasme bij de 5000 mensen op de tribune bij de mededeling dat ze mochten blijven zitten tot het einde van de wedstrijden. Het was op dat moment half elf en eigenlijk hadden ze om elf uur het tennispark moeten verlaten, zoals eerder in de afgelopen week ook gebeurde. Maar dit keer, tijdens deze razend interessante partij, werd het tennispubliek dus gematst en dat leidde tot grote vreugde.

Novak Djokovic was slechts een keer de beste op het gravel van Parijs. Ⓒ AFP

Maar set nummer vier was toch een anticlimax wat spanning betreft. Nadal nam nog wel een 2-0 voorsprong, maar had vervolgens niks meer te vertellen. Djokovic won zes games op een rij en dat was toch wel een kleinering van de gravelkoning, die ineens machteloos over het veld bewoog. De nummer 1 van de wereld begroette zijn spraakmakende winst met een grote glimlach, maar weet dat hij nog de finale moet winnen om zijn grote doel in Parijs te bereiken.

Nadal meldde zich na afloop razendsnel bij de pers en was niet heel uitvoerig in zijn analyse: „Dit is sport. Soms win je, soms verlies je. Ik heb mijn best gedaan, maar niet mijn beste tennis gespeeld. Maar ik had wel een grote kans bij mijn setpoint in de derde set op 6-5. Die had ik moeten benutten. Die tiebreak was slecht, met een dubbele fout en wat missers. Maar complimenten voor Novak, hij heeft het erg goed gedaan. Het was ook een mooi gevecht in een heerlijke atmosfeer. Ik was soms vreselijk moe, maar het publiek gaf me op die momenten energie.’