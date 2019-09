Video: Geblesseerde Van de Beek zingt Ziyech toe

Van de Beek liet zich niet onbetuigd. Na de 0-2 van Hakim Ziyech zong hij zijn teamgenoot luidkeels toe. De goal van de linkspoot kwam zes minuten na de openingstreffer van Quincy Promes.

Met zijn treffer slechtte Ziyech een bijzondere mijlpaal. Met zijn 44e treffer in het Ajax-shirt is hij nu direct betrokken geweest bij honderd Amsterdamse doelpunten. De Marokkaan had daar slechts 139 duels voor nodig.