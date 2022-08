EK atletiek: Femke Bol oppermachtig naar finale 400 meter

Op de laatste honderd meter liep Bol (22) - die al vroeg aan kop liep - de race gecontroleerd uit, zonder zich bovenmatig in te spannen. De Belgische Cynthia Bolingo kwam 0,23 later dan Bol over de finish.

Ook Lieke Klaver (23) verzekerde zich van een plek in de finale. Zij werd tweede in haar race, maar was wel 0,01 sneller dan Bol. Klaver moest zich op de laatste meters echter meer inspannen om tweede te worden.

Liemarvin Bonevacia Ⓒ REUTERS

Bonevacia overtuigend naar finale 400 meter

Liemarvin Bonevacia heeft zich op overtuigende wijze verzekerd van een plek in de finale van de 400 meter.

Met een tijd van 45,40 seconden was hij in het Olympiastadion in München het snelst in zijn race, waarin hij de Belg Dylan Borlée 0,27 voorbleef.

Alleen de Brit Matthew Hudson-Smith (44,98) en de Fransman Thomas Jordier 45,37) waren sneller dan de 33-jarige Bonevacia.