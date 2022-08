Van Klinken naast het podium bij discuswerpen op EK

De Assense atlete, die de afgelopen jaren in de VS woonde, behaalde zo dezelfde eindklassering als bij de WK vorige maand in Eugene. Daar werd ze gehinderd door buikpijn.

Het goud was voor topfavoriete Sandra Perkovic. De Kroatische tweevoudig olympisch kampioene kwam bij haar beste poging tot een afstand van 67,95 meter. De Duitse Kristin Pudenz zat in de buurt (67,87) en pakte het zilver. Het brons ging naar haar landgenote Claudine Vita in 65,20. Van Klinken bleef steken op 64,43.

Van Klinken, die een persoonlijk record heeft van 70,22 meter, verraste maandag met een bronzen medaille bij het kogelstoten. Daar won landgenote Jessica Schilder het goud.

„Een medaille bij het discuswerpen zal nog even moeten wachten”, zei Van Klinken teleurgesteld bij de NOS. „Er had veel meer ingezeten, ik was hier zeker meer kandidaat dan bij de kogel. Ik weet dat ik stukken verder kan werpen en had kunnen meedoen om een medaille.”

Bol oppermachtig naar finale 400 meter

Femke Bol heeft zich op de EK atletiek in München met groot vertoon van macht geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze noteerde in het Olympiastadion een tijd van 50,60 seconden en ze won daarmee haar race.

Femke Bol Ⓒ REUTERS

Op de laatste honderd meter liep Bol (22) - die al vroeg aan kop liep - de race gecontroleerd uit, zonder zich bovenmatig in te spannen. De Belgische Cynthia Bolingo kwam 0,23 later dan Bol over de finish.

Ook Lieke Klaver (23) verzekerde zich van een plek in de finale. Zij werd tweede in haar race, maar was wel 0,01 sneller dan Bol. Klaver moest zich op de laatste meters echter meer inspannen om tweede te worden.

Bonevacia overtuigend naar finale 400 meter

Liemarvin Bonevacia heeft zich op overtuigende wijze verzekerd van een plek in de finale van de 400 meter.

Met een tijd van 45,40 seconden was hij in het Olympiastadion in München het snelst in zijn race, waarin hij de Belg Dylan Borlée 0,27 voorbleef.

Liemarvin Bonevacia Ⓒ REUTERS

Alleen de Brit Matthew Hudson-Smith (44,98) en de Fransman Thomas Jordier 45,37) waren sneller dan de 33-jarige Bonevacia.

Foppen vijfde in finale 5000 meter EK atletiek, zege Ingebrigtsen

De Nederlander Mike Foppen is bij de Europese kampioenschappen atletiek als vijfde geëindigd op de 5000 meter. Nijmegenaar Foppen ging lang mee, tot Jakob Ingebrigtsen begon te versnellen. De Noorse titelverdediger liep naar het goud in 13.21,13, gevolgd door de Spanjaard Mohamed Katir: 13.22,98. De Italiaan Yemaneberhan Crippa pakte in 13.24,83 het brons.

Ingebrigtsen kroonde zich vorige maand in het Amerikaanse Eugene ook al tot wereldkampioen op de 5000 meter.

Foppen, die in de slotfase nog een aantal concurrenten inhaalde, realiseerde een tijd van 13.27,93. De Nederlander had zich niet gekwalificeerd voor de WK.

Roosen tiende op EK-meerkamp, titel voor Duitser Kaul

Sven Roosen is bij de Europese kampioenschappen atletiek in München als tiende geëindigd op de tienkamp. De zege was voor de Duitser Niklas Kaul, die met zijn optreden op de afsluitende 1500 meter van de derde naar de eerste plaats klom.

Kaul kwam uit op een puntentotaal van 8545. De Zwitser Simon Ehammer, als leider aan het slotonderdeel begonnen, gaf 48 seconden toe en werd tweede met 8468 punten. De Est Janek Oiglane (8346) eindigde als derde.

Roosen (21) sloot de meerkamp af met een persoonlijk record op de 1500 meter: 4.18,43, de derde tijd. Het leverde hem nog één plaats winst op in het klassement, dat hij afsloot met een puntentotaal van 8021.

Nederlands kampioen Rik Taam had zich dinsdag op de tweede dag van de meerkamp afgemeld vanwege een hielblessure.

Hoogspringer Amels naar finale op EK

Hoogspringer Douwe Amels heeft zich geplaatst voor de finale bij de Europese kampioenschappen atletiek in München. De 30-jarige Fries had daarvoor een sprong over 2,21 meter nodig. Dat lukte in één keer, waardoor hij zich bij de beste twaalf schaarde in een deelnemersveld van 23.

Amels eindigde bij de vorige EK als achtste. De inmiddels 30-jarige Fries was ooit Europees kampioen bij de beloften en sprong al eens over 2,28. Een zware enkelblessure verstoorde zijn loopbaan.

De finale is donderdag vanaf 20.05 uur.