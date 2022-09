OGC Nice-verdediger Todibo kan al na negen (!) seconden gaan douchen

Goed starten, dat was de boodschap die Angers-coach Gérald Baticle zijn spelers had ingepeperd. En of ze die boodschap begrepen hadden. Meteen vanaf de aftrap trok Angers ten aanval. In een mum van tijd leek Sima alleen op doelman Bulka af te stormen om het openingsdoelpunt te maken.

Verdediger Jean-Clair Todibo, ooit nog onder contract bij FC Barcelona, stak daar echter een stokje voor en bracht de spits ten val. De scheidsrechter twijfelde niet en gaf de Fransman meteen rood. Dus moest OGC Nice al na negen seconden met tien man verder.