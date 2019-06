Teamsprinters maken gouden verwachting waar

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland bevestigden hun goede vorm op weg naar de Spelen van volgend jaar in Tokio. Ze veroverden in februari nog de wereldtitel in een tijd van 41,923, waarmee ze toen nog geen tiende van het wereldrecord bleven. In Minsk volstond 42,385 voor goud.

In de kwalificatie reed Nils van 't Hoenderdaal voor Van den Berg.

De teamsprintsters wonnen brons. Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx versloegen Polen in een rechtstreeks gevecht om een medaille. Het goud ging naar Rusland, Litouwen greep het zilver. In de kwalificaties maakte Braspennincx plaats voor Hetty de Wouw.

Kirsten Wild eindigde als vijfde op de puntenkoers. De wereldkampioene van 2018 fietste 19 punten bij elkaar. Ganna Solovei uit Oekraïne won het goud met dertig punten. Roy Eefting eindigde als zesde op het onderdeel scratch.