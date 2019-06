Stam: ’Ik dacht: ik kleun erin’

De aanhang van United werd helemaal gek toen hun Dutch Destroyer van weleer oud-spits Ivica Olic torpedeerde en nog een aantal voormalig vedetten van de Duitsers tegen het gras beukte.

„Ik ben blij dat ik nog een wedstrijdje kan voetballen en dat ik daar dan nog een keertje voor word gevraagd”, lachte Stam na zijn eerste training als hoofdcoach van Feyenoord. „Dit zijn van die wedstrijden die dan toevallig ook nog op televisie zijn en dan denk je: ik kleun er ook maar effetjes een paar keer in. Maar nee, dat is niet om het voorbeeld te geven. Het is vooral lekker dat je kunt voetballen. Daarna had ik twee weken pijn in mijn lichaam, maar dat heb je er dan wel voor over.”

