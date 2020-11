Naast frustratie ook perspectief voor Max Verstappen na klapband

Max Verstappen bewaart dit seizoen geen al te beste herinneringen aan Italië. Ⓒ BSR Agency

IMOLA - Italië is een van de favoriete, Europese landen van Max Verstappen. Die liefde lijkt dit jaar niet geheel wederzijds. Na motorproblemen op Monza en Mugello eindigde ook race nummer drie in Imola dankzij een klapband in mineur. Al zag de Red Bull-coureur ook het grotere plaatje.