Droomtransfer voor jonge Oranje Leeuwin Lynn Wilms

Wilms voegt zich in Wolfsburg bij collega-internationals Shanice van de Sanden en Dominique Janssen. VfL Wolfsburg verloor het afgelopen seizoen de finale van de Champions League, het toernooi dat de Duitse ploeg tweemaal (2013 en 2014) op haar naam schreef. Momenteel staat VfL Wolfsburg, net als FC Twente, in de eigen competitie op de tweede plaats.

Wilms reageert opgetogen over haar aanstaande overstap. „Ik vind het geweldig”, aldus de multifunctionele verdedigster, basisspeelster in de recent gewonnen interlands tegen België (6-1) en Duitsland (2-1). „In de jaren dat ik de Bundesliga volg, heb ik altijd met bewondering naar Wolfsburg gekeken. Het is een gigantisch grote club.”

Lynn Wilms in het shirt van FC Twente. Ⓒ BSR Agency

Hoewel er vanuit Duitsland, Engeland en Italië massale belangstelling bestond voor de Limburgse, bestond er voor haar geen enkele twijfel: „Wolfsburg is voor mij de beste keuze. Ze waren er ook heel vroeg bij. De club is kampioen van Duitsland, is van Champions League-niveau en kan dit toernooi ook winnen. Ze staan nu ook weer in de kwartfinale.”

De speelstijl is Wilms op het lijf geschreven, zegt ze. „Ze willen goed voetbal spelen, net als ik. Wolfsburg speelt met ’hoge’ backs en daar hou ik van, zó speel ik als rechtsback ook graag. Ik ben een typische ’fullback’, eentje die de hele rechterflank bestrijkt.”

Wilms is afkomstig van Sportclub Irene, waar ze lang bij de jongens voetbalde en in de C-jeugd nog tweede divisie speelde. Ook maakte ze deel uit van CTO-Zuid, een van de nationale talententeams. Toen die werd opgeheven, verhuisde Wilms naar FC Twente, waarmee ze in 2019 de landstitel veroverde. Op 3 september 2019 debuteerde de verdedigster op achttienjarige leeftijd voor het Nederlands elftal, in het EK-kwalificatieduel met Turkije (3-0).