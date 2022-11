Premium Het beste van De Telegraaf

Rapporteur Ernie Brandts beoordeelt spelers van Oranje tegen Ecuador Spelersrapport Oranje: 'Tegen Qatar switchen naar 4-3-3'

Louis van Gaal baalt als een stekker. Ⓒ Reuters

Ernie Brandts speelde als speler van PSV in 1978 de WK-finale met Oranje tegen Argentinië. Als rapporteur had hij tegen Ecuador nog niet het gevoel dat hier een ploeg stond die de potentie heeft om ook in Qatar de finale te halen. Hij is teleurgesteld en kon alleen genieten van het optreden van Frenkie de Jong en Cody Gakpo. De eerste kreeg met een 7,5 het hoogste cijfer.