’Bundesliga is een van de competities waarvan je droomt’ FC Twente dendert door met door Wolfsburg begeerde Vaclav Cerny

Vaclav Cerny bedankt de fans. Ⓒ Pro Shots

ENSCHEDE - FC Twente lijkt niet te stoppen in de play-offs om een voorrondeticket voor de Conference League. Als een rode machine walste het team van trainer Ron Jans over SC Heerenveen heen. De uiteindelijke 4-0 zege, waarmee de Enschedese club de finale van de play-offs heeft bereikt, was nog een magere afspiegeling van het krachtsverschil.