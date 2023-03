Jake Paul wijt nederlaag tegen Tommy Fury aan natte droom: ’Daar worden je benen slap van’

„Ik werd wakker en was meteen in paniek”, aldus de YouTuber, die sinds 2018 ook bokst. „Ik had twee weken aan testosteron opgebouwd en mijn lichaam moest al die energie blijkbaar kwijt. Zoiets maakt je benen echter slap. Ik denk dat het een van de belangrijskte redenen is dat ik heb verloren.”

Paul deed zijn verhaal in de podcast van zijn één jaar oudere broer Logan, die een zelfde pad bewandelde en de ring instapte met onder anderen Floyd Mayweather. Ook hij kreeg voor een partij een keer te maken met een natte droom. „Mentaal vond ik dat heel zwaar. Ik had erg mijn best gedaan om me drie weken tot een maand in te houden, wat niet makkelijk was, en toen in de nacht voor mijn gevecht werd al mijn werk tenietgedaan. Ineens was ik terug bij af.”

Jake Paul heeft een relatie met Julia Rose, een bekend model en influencer. Eerder vertelde hij al dat zijn coaches het tijdens trainingen in de ring direct merkten als hij de avond ervoor de daad had verricht. Vandaar ook dat hij zich voor zijn gevecht tegen Fury wilde onthouden van seksuele uitspattingen.