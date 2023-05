Kampioen City viert titel met zege op Chelsea en ’pitch invasion’

Guardiola liet sterspelers Erling Haaland en Kevin De Bruyne buiten zijn basiselftal om ze te sparen voor de komende weken. Manchester City speelt zaterdag de finale van de FA Cup tegen Manchester United en een week later is de eindstrijd van de Champions League tegen Internazionale.

Na een goede dieptepass van Cole Palmer zette de Argentijn Julián Álvarez de thuisploeg al in de 12e minuut op voorsprong. Álvarez leek na rust opnieuw te scoren, maar die treffer werd wegens hands van Riyad Mahrez afgekeurd. Haaland en De Bruyne vielen in het laatste deel van de tweede helft nog wel in. Doelpunten vielen niet meer. Bij Chelsea bleef oud-Ajacied Hakim Ziyech op de reservebank zitten en viel voormalig PSV'er Noni Madueke in. Chelsea staat op de twaalfde plek en speelt een verloren seizoen.

De Nederlandse verdediger Nathan Aké ontbrak opnieuw bij Manchester City vanwege een blessure.

Bekijk ook: Manchester City kampioen na misstap Arsenal

Veltman gaat met Brighton & Hove Albion voor het eerst Europa in

De Engelse voetbalclub Brighton & Hove Albion heeft zich voor het eerst geplaatst voor Europees voetbal. De ploeg van oud-Ajacied Joël Veltman verzekerde zich met een zege op het al gedegradeerde Southampton (3-1) van een plek in de top 7 van de Premier League.

Joël Veltman in actie. Ⓒ ANP/HH

De kans is groot dat Brighton als zesde eindigt en dus de Europa League in gaat. De ploeg die zevende wordt, krijgt een ticket voor de Conference League.

Veltman, sinds zijn komst in 2020 een vaste waarde bij de Engelse club, werd tegen Southampton een kwartier voor tijd gewisseld. De eindstand stond toen al op het scorebord. De 18-jarige Ierse spits Evan Ferguson scoorde twee keer.

Potter

Brighton zag begin september, na een sterke start van het seizoen, coach Graham Potter overstappen naar Chelsea. Onder diens opvolger Roberto De Zerbi bleef de club goed presteren. Potter is inmiddels alweer ontslagen bij het dolende Chelsea.

Brighton & Hove Albion bereikte in het toernooi om de FA Cup de halve finales, waarin Manchester United afgelopen maand via strafschoppen net te sterk was.