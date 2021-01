VVV-spits Georgios Giakoumakis slacht ADO

Bij ADO Den Haag werd door de komst van Daryl Janmaat en Marko Vejinovic en de 1-0 zege op RKC Waalwijk gesproken over nieuw elan, maar daar was weinig van terug te zien tegen VVV. Zo legde de tegen RKC bewierookte Janmaat een teleurstellende wedstrijd op de mat en was ADO aanvallend opvallend machteloos.

ADO Den Haag besloot afgelopen zomer drastisch te verjongen en wilde een jeugdige, talentvolle selectie neerzetten. De routiniers Tom Beugelsdijk, Lex Immers, Aaron Meijers, Erik Falkenburg en Danny Bakker werden richting uitgang gewerkt en als het aan de technisch verantwoordelijkheden had gelegen, waren Michiel Kramer en John Goossens hen gevolgd.

Maar als er iets schaars is in het voetbal, dan is het consistentie in beleid. Na een reeks tegenvallende resultaten voor de winterstop en een trainerswissel is het eerst zo jeugdige ADO ineens weer een ploeg met volop routine met tegen VVV behalve de doorzetters Kramer (32) en Goossens (32) ook de recente aanwinsten Janmaat (31) en Marko Vejinovic (30) in de basis.

Veel van de jonge talenten, die ADO afgelopen zomer had binnengehaald om een frisse start te maken en waarde op de transfermarkt te genereren, zaten tegen VVV de bank warm te houden. Wel was er direct een basisplaats voor de deze week van Chelsea gehuurde Juan Familia-Castilo. ,,Een fijne en technische speler, waar we veel plezier aan hopen te beleven”, aldus trainer Ruud Brood. Familia-Castilo is alweer de 30e nieuwe speler die de Hagenaars sinds 1 januari vorig jaar hebben binnen gehengeld, een bizar aantal. Jay-Roy Grot, die momenteel op proef meetraint, kan nummer 31 worden.

Dat ook geroutineerde spelers knullige fouten kunnen maken bleek na vijf minuten, toen Janmaat en Goossens elkaar in de weg liepen, waardoor Zinédine Machah vrije doortocht kreeg richting het ADO-doel. Shaquille Pinas, een van de weinige jonge spelers die zich heeft weten te handhaven bij ADO, liep de snelle Fransman op de hakken, zodat Giakoumakis vanaf de penaltystip voor de 0-1 kon zorgen.

De vroege voorsprong stelde VVV in de gelegenheid om het favoriete defensieve spelletje te spelen. ADO had het meeste balbezit maar in veel doelgevaar resulteerde het niet. VVV kwam er af en toe gevaarlijk uit en vroeg in de tweede helft stond Giakoumakis op de goede plek om de 0-2 binnen te koppen. Invaller Samy Bourard maakte de aansluitingstreffer voor ADO, maar al snel besliste Giakoumakis het duel definitief na goed voorbereidend werk van invaller Yahcuroo Roemer. Vanaf de penaltystip maakte de Griek ook nog de vierde van de avond.

En daarmee voerde topscorer Giakoumakis zijn totaal op tot zestien Eredivisiegoals. Samen met de twee goals in de KNVB-beker heeft hij nu in zeventien duels voor VVV exact achttien goals gemaakt. Een prachtig gemiddelde, dat niet matcht met de statistieken van Giakoumakis bij zijn voorgaande avonturen in Polen en Griekenland, waar hij 150 wedstrijden nodig had om 26 goals te scoren. Niet voor het eerst blijkt Nederland een luilekkerland voor een in het buitenland marginaal presterende spits. Het zal nog een uitdaging worden voor VVV om de goalgetter binnenboord te houden deze transferwindow, want een speler met dergelijke statistieken is altijd gewild.