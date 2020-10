Fitte veteraan Eran Zahavi verdient zichzelf nu al terug bij PSV

Eran Zahavi opent na een puntgave voorzet van Donyell Malen koppend de score. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Eran Zahavi (33) heeft zijn PSV-salaris in één avondje wel ongeveer terugverdiend. De Israëlische spits was eindelijk speelgerechtigd, startte direct in de basis en loodste zijn nieuwe werkgever met een goal en assist langs Rosenborg: 0-2. De Eindhovenaren zitten vandaag in de koker voor de loting van de groepsfase van de Europa League, waar anders dan voorgaande jaren hooguit zo’n 1,5 tot 2 miljoen euro aan wordt overgehouden. Belangrijker is dat het podium is bereikt waarop spelers als Cody Gakpo (maker van de 0-2) kunnen schitteren.