Mohamed Ihattaren wist het meteen: ’Ro-nald Koe-man, als zó iemand zo voor je gaat...’

„Ro-nald Koe-man. Als zó iemand zo voor je gaat, dan kan ieder ander zijn mening je gestolen worden”, aldus Ihattaren. „Mijn moeder was erbij en zij was helemaal in shock. Ze kijkt haar leven lang al voetbal. Wie kent Koeman niet? Ze schrok dat ze hem voor haar zag, echt een mooi moment.”

Ihattaren maakte nooit zijn debuut, zelfs niet voor Jong Oranje, dat evenals het grote Oranje vorige zomer een EK speelde. „Frank de Boer kwam naar me toe toen hij langskwam op de club”, vertelt hij. „Dat vond ik netjes. Hij zei: je wordt nu niet opgeroepen, je speelt te weinig en hebt akkefietjes met de trainer. Dus ik dacht: geen probleem, dan zit ik sowieso bij Jong Oranje en ga ik daar vlammen. Maar ik bleek niet eens in de voorselectie te zitten richting het jeugd-EK. De vóórselectie. Daar schrok ik van. Of ik er later aan heb gedacht voor Marokko te kiezen? Als ik mijn keuze heb gemaakt, dan heb ik mijn keuze gemaakt. Die keuze kwam uit m’n hart.”

Zolang hij niet speelt, is er even niets in beeld voor Ihattaren. „Mijn moeder vroeg zelfs aan mij: voetbal je nog? Ze snapt er niets meer van. Maar daar wil ik snel verandering in brengen. Daarvoor zal ik in de spiegel moeten kijken. Ik wil slagen in de absolute top zodat mijn moeder weet dat ik een zoon en topsporter ben waar ze trots op kan zijn.”