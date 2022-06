Van Vleuten zesde in proloog Giro Donne, Faulkner wint

Annemiek van Vleuten in actie Ⓒ ANP/HH

CAGLIARI - De Amerikaanse Kristen Faulkner is de eerste leider in de Giro Donne. De renster van BikeExchange-Jayco won de korte proloog in Cagliari, een tijdrit over 4,7 kilometer.