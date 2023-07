Wimbledon-glorie lonkt voor Koolhof, Middelkoop loopt finale gemengd dubbel mis

Koolhof had een keer eerder de kwartfinales gehaald op Wimbledon, dat was in 2019. De 34-jarige tennisser jaagt met Skupski nog steeds op zijn eerste grandslamtitel in het mannendubbel.

Bron: discovery+

Vorig jaar verloor het koppel de finale van de US Open. Koolhof deed dat in 2020 ook met dubbelpartner Nikola Mektic uit Kroatië. In 2022 won de Nederlander met Ena Shibahara uit Japan de titel in het gemengd dubbel op Roland Garros.

Griekspoor onderuit

In de halve finale nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Indiaas/Australische combinatie Rohan Bopanna/Matthew Ebden. Zij versloegen het Nederlandse duo Tallon Griekspoor en Bart Stevens in drie sets: 6-7 (3) 7-5 6-2. Bopanna en Ebden zijn als zesde geplaatst.

Griekspoor was in het enkelspel al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Middelkoop loopt op Wimbledon finale gemengd dubbel mis

Matwé Middelkoop is er op Wimbledon niet in geslaagd de finale te halen van het gemengd dubbelspel. De 39-jarige Nederlander ging samen met zijn Indonesische partner Aldila Sutjiadi in drie sets onderuit tegen het Belgisch/Chinese koppel Joran Vliegen en Yifan Xu. Het werd, in een partij die bijna anderhalf uur duurde, 1-6 6-3 3-6.

Middelkoop en Sutjiadi strandden een maand geleden op Roland Garros ook al in de halve eindstrijd.