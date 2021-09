Na goud nu zilver voor tennisser Sam Schröder op Paralympische Spelen

In de finale van het enkelspel van de quads, voor spelers met zowel een beperking aan armen als aan benen, ging de titel naar Dylan Ascott. De Australische nummer 1 van de wereld won in twee sets: 7-6 (2) 6-1. De 21-jarige Schröder, vorig jaar winnaar van de US Open, had eerder met Niels Vink wel het dubbeltoernooi gewonnen.

Limburger Schröder is de nummer 2 van de wereld. Dit jaar trof hij Ascott in de finales van de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Telkens was de Australiër te sterk.

Bekijk ook: Goud voor Diede de Groot op Paralympische Spelen