Barcelona-voorzitter Joan Laporta gaat nog altijd uit van Super League

„De plannen zijn niet van de baan, verre van. Wij, Juventus en Real Madrid wachten nu nog op een aantal andere clubs”, zegt Barcelona-voorzitter Joan Laporta in gesprek met El Mundo Deportivo. „De Engelsen en de Duitsers kijken of het een nieuwe competitievorm wordt of dat het een verbeterde Champions League wordt. Alle juridische procedures die zijn gestart hebben we gewonnen en die zaken zijn nu opgelost. We wachten nog wel op een uitspraak van het Europese Hof. We hopen dat die tegen het einde van het jaar uitspraak zal doen.”

Verder ging Laporta in op de situatie van Ousmane Dembélé, die lang overbodig leek, maar de voorbije periode helemaal is opgeleefd. „Of er een nieuw contract mogelijk is? Aan iedereen die volgend seizoen bij ons is, stellen we een salarisplafond en die moeten ze accepteren voor de toekomst van de club. Aan het einde van het seizoen zullen er ongetwijfeld gesprekken komen, maar wel binnen alle mogelijkheden die wij op dit moment kunnen bieden.”