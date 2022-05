Sport Kort: 24-voudig international Zeeman beëindigt voetballoopbaan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

24-voudig international Zeeman beëindigt voetballoopbaan

16.23 uur: Kelly Zeeman beëindigt na dit seizoen haar voetballoopbaan. De 24-voudig international sluit haar loopbaan af bij Ajax, waar ze sinds 2013 speelt. De 28-jarige Zeeman, die als middenveldster speelt, werd in 2017 met Oranje Europees kampioen.

Voor haar periode bij Ajax speelde Zeeman bij Telstar. Door Ajax werd ze in 2021 kortstondig uitgeleend aan sc Heerenveen. Bij Ajax werd ze twee keer landskampioen en won ze vijf keer de beker. Momenteel staat Ajax tweede, op 3 punten van FC Twente.

Zeeman, die steeds minder aan spelen toekwam, gaat nu voor het amateurteam van Ajax Vrouwen spelen. Die selectie bestaat uit oud-speelsters van Ajax Vrouwen en ex-internationals.

Zware knieblessure voor Nederlandse KV Mechelen-verdediger Bijker

15.26 uur: De Nederlandse linksback Lucas Bijker van KV Mechelen heeft een zware knieblessure opgelopen. Hij staat naar verwachting zes tot negen maanden langs de kant omdat hij de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd.

De 29-jarige Bijker speelt sinds 2018 in Mechelen. Hij kwam in het verleden in de Eredivisie uit voor de Friese clubs SC Cambuur en sc Heerenveen. In 2017 verruilde hij Heerenveen voor een kortstondig avontuur bij Cádiz, waar de Belgische club hem oppikte.

KV Mechelen eindigde het reguliere seizoen als zevende en doet mee aan de play-offs voor deelname aan de Conference League. Er zijn nog vier duels te spelen.

Gerard Piqué haakt geblesseerd af bij FC Barcelona

12.23 uur: Gerard Piqué kan voorlopig niet voor FC Barcelona uitkomen. De ervaren verdediger kampt met een dijbeenblessure. De medische staf van Barcelona kan nog niet zeggen hoelang hij is uitgeschakeld. Barcelona speelt zaterdag een uitduel met Real Betis en sluit de Spaanse competitie af met wedstrijden tegen Celta de Vigo (10 mei), Getafe (15 mei) en Villarreal (22 mei).

Barcelona is de nummer 2 van La Liga. De club plaatst zich voor de nieuwe editie van de Champions League als het bij de beste vier eindigt. Barcelona heeft een voorsprong van 8 punten op Real Betis, de huidige nummer 5 van de ranglijst.

Real Madrid stelde afgelopen zaterdag de landstitel veilig.

Shirin Van Anrooij langer bij Baloise Trek Lions en Trek-Segafredo

11.57 uur: Shirin Van Anrooij heeft haar contract bij Baloise Trek Lions (veldrijden) en Trek-Segafredo (wegwielrennen) met drie jaar verlengd. De 20-jarige Van Anrooij, die het veldrijden combineert met het wielrennen op de weg, is regerend Europees kampioene veldrijden bij de beloften en werd tweede op het WK voor beloften. Van Anrooij ligt nu tot eind 2025 vast.

„De crosstrainingen in België, de begeleiding in de binnen- en buitenlandse wedstrijden, de tips en tricks van onder meer ploeggenoten Lars van der Haar en Lucinda Brand bij de wedstrijden. Al die dingen opgeteld maken dat ik me in deze omgeving thuisvoel en helemaal mezelf kan zijn”, aldus Van Anrooij over haar contractverlenging.

Van Anrooij boekte afgelopen winter in het Amerikaanse Iowa haar eerste profzege. Daarna werd ze in eigen land Europees kampioene bij de beloften en eindigde ze als tweede op het WK in het Amerikaanse Fayetteville, achter landgenote Puck Pieters. Op de weg haalde ze dit voorjaar onder meer een negende plaats in de Strade Bianche.

Tallon Griekspoor maakt rentree op masterstoernooi Rome

10.20 uur: Tallon Griekspoor maakt komend weekend zijn rentree op het masterstoernooi van Rome. De nummer 2 van Nederland kampte een aantal weken met een nekblessure. Hij heeft de training afgelopen zaterdag weer hervat.

De 25-jarige Griekspoor, de nummer 57 van de wereld, meldde zich af voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid. Hij wacht al bijna drie maanden op een zege op het hoogste niveau. Begin februari bereikte hij de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Griekspoor komt in Rome uit in de kwalificaties, Botic van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Eind vorig jaar zette Griekspoor een reeks neer van 26 overwinningen op rij. Dit seizoen heeft hij pas vier keer gewonnen.

Phoenix en Miami steviger aan leiding in play-offs

07.31 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben ook het tweede duel met Dallas Mavericks in de halve finales van de play-offs van de NBA (Western Conference) gewonnen. Devin Booker en Chris Paul hadden een groot aandeel in de thuiszege (129-109). Booker maakte 21 van zijn 30 punten in de tweede helft van de wedstrijd. Paul was goed voor 28 punten en acht assists.

Luka Doncic scoorde 35 punten voor de Mavericks. Beide ploegen ontmoeten elkaar vrijdag in Dallas voor het derde duel. De ploeg die het eerst vier keer wint, plaatst zich voor de volgende ronde. De Suns wonnen vorig jaar de Western Conference en verloren in de NBA Finals van Milwaukee Bucks.

Miami Heat nam een voorsprong van 2-0 in de halve finale van de Eastern Conference tegen Philadelphia 76ers (119-103). Bam Adebayo maakte 23 punten voor de winnende ploeg. Jimmy Butler droeg met 22 punten bij aan de zege. Miami gaat vrijdag na twee thuisduels op bezoek bij Philadelphia.