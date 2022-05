Sport Kort: Tallon Griekspoor maakt rentree op masterstoernooi Rome

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tallon Griekspoor maakt rentree op masterstoernooi Rome

10.20 uur: Tallon Griekspoor maakt komend weekend zijn rentree op het masterstoernooi van Rome. De nummer 2 van Nederland kampte een aantal weken met een nekblessure. Hij heeft de training afgelopen zaterdag weer hervat.

De 25-jarige Griekspoor, de nummer 57 van de wereld, meldde zich af voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid. Hij wacht al bijna drie maanden op een zege op het hoogste niveau. Begin februari bereikte hij de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Griekspoor komt in Rome uit in de kwalificaties, Botic van de Zandschulp is rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Eind vorig jaar zette Griekspoor een reeks neer van 26 overwinningen op rij. Dit seizoen heeft hij pas vier keer gewonnen.

Phoenix en Miami steviger aan leiding in play-offs

07.31 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben ook het tweede duel met Dallas Mavericks in de halve finales van de play-offs van de NBA (Western Conference) gewonnen. Devin Booker en Chris Paul hadden een groot aandeel in de thuiszege (129-109). Booker maakte 21 van zijn 30 punten in de tweede helft van de wedstrijd. Paul was goed voor 28 punten en acht assists.

Luka Doncic scoorde 35 punten voor de Mavericks. Beide ploegen ontmoeten elkaar vrijdag in Dallas voor het derde duel. De ploeg die het eerst vier keer wint, plaatst zich voor de volgende ronde. De Suns wonnen vorig jaar de Western Conference en verloren in de NBA Finals van Milwaukee Bucks.

Miami Heat nam een voorsprong van 2-0 in de halve finale van de Eastern Conference tegen Philadelphia 76ers (119-103). Bam Adebayo maakte 23 punten voor de winnende ploeg. Jimmy Butler droeg met 22 punten bij aan de zege. Miami gaat vrijdag na twee thuisduels op bezoek bij Philadelphia.