FC Volendam en FC Emmen weer stapje dichter bij promotie

Koploper Volendam kwam in de 12e minuut op voorsprong via de Italiaan Gaetano Oristanio en al na ruim een half uur bepaalde Bilal Ould-Chikh de eindstand. Voor de Volendammers is het de 16e zege in 24 duels.

Namens FC Emmen waren Jari Vlak, Reda Kharchouch en Oussama El Azzouzi trefzeker. Voor El Azzouzi was het zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. FC Emmen heeft 4 punten minder dan FC Volendam en 5 meer dan nummer 3 Jong Ajax, dat Jong AZ met 2-1 versloeg. De 1-0 werd gemaakt door Mohamed Daramy, speler van Ajax 1.

MVV Maastricht stelde de fans teleur door thuis met ruime cijfers te verliezen van VVV-Venlo. De Limburgse derby in Maastricht eindigde in 0-5. Bij rust was het al 0-4. Rayan El Azrak, gehuurd van FC Utrecht, was de man van de wedstrijd met twee doelpunten en een assist.

Almere City leek de eerste zege te gaan boeken onder de nieuwe trainer Alex Pastoor, maar de ploeg uit Flevoland gaf in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht een 2-0-voorsprong uit handen. Het werd 2-2. Bij winst zou Almere City afstand hebben genomen van de laatste plek.

In meerdere stadions, waaronder bij koploper FC Volendam en NAC Breda, hielden fans zich niet aan de geldende coronamaatregelen. Zo was op beelden te zien dat in veel vakken geen 1,5 meter afstand werd gehouden en er op kleine oppervlakten nauwelijks lege stoeltjes zichtbaar waren.

