Feyenoord in een jaar veranderd van eenmansteam naar hecht collectief

Voetbal

Matthijs de Ligt en Juventus pakken laat een punt bij Nederlands Atalanta

Juventus heeft in de Serie A ternauwernood een punt overgehouden aan de topper bij Atalanta Bergamo. Pas in de blessuretijd wist de ploeg uit Turijn de 1-1 gelijkmaker af te dwingen. Daardoor blijft Juventus op de vierde plek staan met twee punten voorsprong op Atalanta, dat wel een duel in te halen...