Max Verstappen over voorbereiding: ’Hetzelfde als altijd’

„Hoe mijn voorbereiding was? Hetzelfde als altijd”, aldus de nummer drie in de WK-stand. „Ik ben naar de simulator geweest in Engeland en ik heb hier in januari dus toevallig in een GT-auto gereden. Het circuit zal niet meer zo hobbelig zijn als toen, want er is nieuw asfalt gelegd. Misschien hebben we wat minder ervaring in real life hier, maar dat maakt mij verder niet uit.”

Het Red Bull Racing van Verstappen en Alexander Albon leek tijdens de vorige race op de Nürburgring wat dichter bij het dominante Mercedes te zitten, al stelde dat topteam dat het al lang en breed is gestopt met de ontwikkeling van de auto van dit jaar.

Verstappen: „Wat Mercedes doet werkt misschien voor hen, maar niet voor ons. We rijden met grotendeels dezelfde auto’s volgend jaar, dus ik denk dat het goed is om dit jaar te blijven leren. En dan zien we volgend jaar wel waar we staan.”