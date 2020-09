Live langste Tourrit: ’Renner die ook een beetje kan klimmen wint’

Volg live de langste Touretappe van start tot finish.

Het is een lastige rit waarin na een korte vlakke aanloop de heuvels van de Limousin worden bereikt. Op de Suc au May, een nieuwe klim in de Tour, liggen 25 kilometer voor de streep bonificatieseconden klaar. Na die helling van de tweede categorie is het nog 25 kilometer op en af richting Sarran.

Halverwege de etappe liggen twee klimmetjes van de vierde categorie. Nog voor de Suc au May ligt de Côte de la Croix du Pey, geklasseerd in de derde categorie. Het zijn beklimmingen tot ongeveer 900 meter hoogte.

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

„Een typische rit voor de aanvallers”, omschrijft Telegraaf-columnist Michael Boogerd de langste Tourrit. „Limousin is een lastige streek en het zou me verbazen als een groep hier niet wegblijft. Het is moeilijk om een renner te noemen, al is dit wel een finale voor Julian Alaphilippe en je ziet ook vaker dat renners die aanvankelijk voor een klassement gingen al te veel tijd hebben verloren en er nu doorheen komen, zoals vorig jaar Simon Yates die twee ritten won. Een renner die ook nog een beetje kan klimmen gaat hier winnen.

