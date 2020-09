Uitslagen en standen Tour de France na twaalfde etappe

De aanvalslustige Zwitser kwam als eerste over de finish vna een rit van maar liefst 218 kilometer van Chauvigny naar Sarran.

De 22-jarige Hirschi ontsnapte op het laatste klimmetje naar de top van de Suc au May uit een kopgroep van zes renners. Hij beloonde het goede optreden van zijn team, want zijn ploeggenoten Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen fietsten ook vooraan.

Vervolgens reed Hirschi, die Fabian Cancellara als manager heeft, de laatste 25 kilometer solo naar de finish. Dolgelukkig passeerde hij de meet. De Zwitser was zondag nog ontroostbaar toen hij in de negende etappe een vlucht van zo’n 90 kilometer net niet met een etappezege kon bekronen. Hij was met een tweede plaats ook al attent in de tweede etappe. Nu lukte het wel, in pas zijn eerste Ronde van Frankrijk.

Michael Boogerd Ⓒ Rias Immink

„Een typische rit voor de aanvallers”, omschreef Telegraaf-columnist Michael Boogerd de langste Tourrit vooraf.

