Eerste marathon op natuurijs woensdagavond in Friese Burgum

Voor het organiseren van een marathon moet het ijs overal minimaal 3 centimeter dik zijn. In Haaksbergen (IJSCH), Noordlaren (De Hondsrug) en bij Schaatsvereniging Nieuw-Buinen is het afgelopen nacht niet gelukt om de ijsvloer op de gewenste dikte te krijgen.

"Het ziet er naar uit dat we de minimaal benodigde dikte van 3 centimeter woensdagochtend gaan halen. Waar? Dat durf ik echt nog niet te zeggen. Het kan ook zijn dat we op meer plekken kunnen gaan meten. De verwachtingen zijn goed, maar het moet allemaal nog wel even gebeuren", liet Hut dinsdagavond al optekenen.