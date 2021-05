Mathieu van der Poel tot en met Parijs 2024 door op mountainbike: ’Corona gooide roet in het eten’

Mathieu van der Poel in actie in Albstadt Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Veel waarde hecht Mathieu van der Poel niet aan zijn zevende plaats tijdens de World Cup in Albstadt. Zoals hij zelf zegt kost het altijd even tijd om het lichaam - en dan met name zijn rug - te laten wennen aan de houding op de mountainbike. Komend weekeinde verwacht hij in het Tsjechische (en zijn favoriete) Nové Město al dat het een stuk beter gaat en dat hij met oog op de Olympische Spelen verwacht in orde te zijn, al bekent MvdP dat de weg er naartoe niet ideaal is.