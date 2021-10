Premium Het beste van De Telegraaf

Klein denken, klein doen ’We zijn maar België’ van Kevin De Bruyne typerend voor ’net-niet-generatie’

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Charles De Ketelaere viert zijn goal met Kevin de Bruyne. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - „We zijn maar België”, aldus Kevin De Bruyne na de verloren strijd om plek drie tegen Italië (2-1) in de Final Four van de Nations League. Die woorden van de grote ster van Manchester City markeren exact waarom de gouden generatie van België steeds vaker wordt omgedoopt tot de net-niet-generatie in eigen land. Kan deze zich op het WK in Qatar nog één keer écht boos maken? Want tot op heden zijn de Belgen te lief voor grote mondiale tegenstanders en voor elkaar. Toekomst lijkt er nauwelijks te zijn.