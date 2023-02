Engelse titelstrijd ligt weer helemaal open

Een avondje Champions League-voetbal, waar Chelsea de grote trekker in eigen land had moeten zijn, werd volledig overheerst door een nationaal competitieduel. Kevin De Bruyne, Jack Grealish en Erling Haaland waren de mannen die koploper Arsenal over de knie legden.

Pep Guardiola vindt het gevecht met Arsenal om de Premier League-titel het mooiste dat hij heeft meegemaakt sinds hij naar Engeland kwam en in dienst trad van Manchester City. Een dag voor de kraker in Londen ging hij al in op de vraag of het huidige Arsenal de best voetballende tegenstander is die hij in Engeland is tegengekomen. Er kwam een volmondig ’ja’ op.

Eddie Nketiah van Arsenal kopt de bal. Ⓒ ANP/HH

Guardiola ziet tot zijn plezier een ploeg doen wat zijn elftallen al jaren doen in Engeland: 90 minuten per wedstrijd aanvallen. De ironie wil dat hij de trainer van de Gunners, zijn landgenoot Mikel Arteta, zelf heeft opgeleid. Arteta was lang zijn assistent bij City.

„Als Arsenal de titel, die wij nu verdedigen, afpakt aan het eind van het seizoen zal ik de eerste zijn om ze te feliciteren”, zei de Catalaanse coach. „Maar Arsenal zal er verschrikkelijk om moeten vechten. Wij gaan er alles aan doen om de kampioen te blijven in dit land. Maar dan zullen we zelf ook het beste spel moeten laten zien. Mijn spelers moeten daar heel goed van bewust zijn.”

Dat maakte hij ze tijdens de wedstrijd ook wel duidelijk. Guardiola was intenser in zijn coaching dan in alle voorgaande partijen dit seizoen. Hij trok zijn eigen verdedigers en middenvelders aan de armen naar de zijlijn op de momenten dat het spel stil lag en schreeuwde de opdrachten in hun oren.

Arsenal was vooral in de eerste helft de bovenliggende partij en dat zat hem behoorlijk dwars. Guardiola liet Phil Foden, het grote talent van Manchester City, buiten de basis. Net als meer WK-internationals heeft Foden last van een WK-dipje. Het is de reden dat hij al een aantal weken de voorkeur geeft aan Jack Grealish, die juist wél de vorm heeft gevonden.

Bukayo Saka (R) viert met Arsenal-ploeggenoot zijn gelijkmaker vanaf elf meter: 1-1. Ⓒ ANP/HH

Nathan Aké kreeg in deze topwedstrijd, de best bekeken en meest gehypte partij van dit seizoen in de competitie, ook het vertrouwen. De Oranje-international heeft zich in Manchester de voorbije seizoenen opgewerkt naar de bovenste rangen in het keurcorps van Guardiola. Zowel verdedigend als aanvallend was de al op zijn zestiende jaar naar Engeland getogen speler sterk aanwezig in het Emirates-stadion. Aké was sterk in de duels en dacht een cruciale rol te spelen bij het voorkomen van de 1-1 van Arsenal voor rust.

Eddie Nketiah wipte de bal langs de uitkomende City-doelman Ederson en het Londense publiek stond al op de banken toen Aké op de doellijn met een sliding de bal nog kon wegrammen. Maar tot woede van alle Manchester City-spelers kende scheidsrechter Anthony Taylor – afkomstig uit Manchester – Arsenal daarna een strafschop toe omdat Ederson ná het schot nog van Nketiah nog op de aanvaller van Arsenal botste.

Bukayo Saka, tijdens het EK nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Engeland door vanaf elf meter te missen, klaarde de klus en bracht zijn ploeg op gelijke hoogte. Het zorgde voor veel frustratie bij de regerend kampioen. Tot in de kleedkamer discussieerden spelers met arbiter Taylor.

Het leidde in de tweede helft tot verhitte duels en veel agressie, maar dat hoort in Engeland ook wel bij de ’battles’ tussen de giganten. In de tijd van Sir Alex Ferguson en Arsene Wenger gooiden de spelers in de gang van de kleedkamers hele pizza’s naar elkaar en werden er overtredingen gemaakt die te boek stonden als ’leg breakers’.

Je moet in dergelijke topwedstrijden ook met de spanning kunnen omgaan. De Japanner Takehiro Tomiyasu had zijn zenuwen niet onder controle en maakte halverwege het eerste bedrijf een gigantische blunder door onder druk van Grealish blind terug te spelen op zijn keeper. Daarbij zag hij Kevin De Bruyne over het hoofd en die opende met een prachtige krul van afstand de score: 0-1.

Over de opstellingen en wisselingen van Guardiola wordt vaak gesproken, omdat de kampioenenmaker bijna elke wedstrijd wel een verrassing in zijn opstelling heeft. Maar met Grealish in de aanval had hij dus andermaal het gelijk aan zijn zijde. Want de Engelse international knalde diep in de tweede helft de 1-2 binnen. Daarna deed Haaland er nog een schepje bovenop: 1-3.