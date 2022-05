Ongediplomeerde trainer Franken brengt vuur: ‘Wil dat mensen weer bang zijn tegen ADO te spelen’

Sport

Den Bosch verovert 21e landstitel na thriller tegen SCHC

Ze moesten er diep voor gaan, maar in het beslissingsduel tegen SCHC heeft Den Bosch zich voor de 21e keer tot landskampioen gekroond. In eigen huis werd zondag in de absolute slotfase wél afgerekend met de club uit Bilthoven: 2-1. Het was weer Frédérique Matla die haar club uit een strafcorner bij ...