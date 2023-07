Nyck de Vries: ‘Waren sneller dan we nu konden laten zien’

,,Je zag dat Yuki (teamgenoot Tsunoda, red.) en ik eigenlijk continu rond de tiende en elfde plek reden. Maar de kwalificatie veranderde eigenlijk in een shootout over één ronde”, doelde De Vries op het feit dat iedereen in de slotfase van Q1 nog één goede ronde kon rijden, nadat de kwalificatie met nog ruim drie minuten op de klok een tijdje stillag na het uitvallen van Kevin Magnussen.

,,Hoe later je op de baan was, hoe beter het was”, aldus De Vries. ,,Ik verloor aan het begin van de ronde wat tijd, omdat ik nog niet genoeg temperatuur in mijn banden had. Maar de meeste tijd verloor ik in de laatste chicane. Daar was het nog vochtig en ik verremde me een beetje. Toch wel teleurstellend dat het zo voor ons afliep, want ik denk dat we sneller waren dan wat we nu uiteindelijk hebben kunnen laten zien.