Ajax walst over ADO heen

Ajax deed er vanaf het begin alles aan om het jaar positief af te sluiten. ADO werd direct met de rug tegen de muur gedrukt en keek na een kwartier tegen een achterstand aan. Hakim Ziyech dribbelde vanaf rechts naar binnen en schoot, ondanks dat Aron Meijers zich nog voor de bal gooide, raak. Een kleine tien minuten later liet Ziyech zich weer zien in de Johan Cruijff ArenA, maar dit keer als aangever. De linkspoot zag Donny van de Beek het strafschopgebied in rennen en legde de bal panklaar bij de tweede paal. Van de Beek kon vervolgens afronden.

Hakim Ziyech opent de score tegen ADO. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Voordat de ploegen de kleedkamers opzochten waren het nog twee Ajax-jongelingen die de ruststand op het scorebord zetten. Jurgen Ekkelenkamp was verantwoordelijk voor de 3-0 en Ryan Gravenberch maakte kort daarna zijn eerste Eredivisiegoal voor Ajax.

Jurgen Ekkelenkamp bekroont zijn basisdebuut voor Ajax met een doelpunt. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Ziyech was achtergebleven in de kleedkamer, omdat hij bij trainer Erik ten Hag had aangegeven gewisseld te willen worden. Ook zonder de Marokkaanse spelmaker ging Ajax na rust ging de landskampioen vrolijk verder met het opschroeven van het doelsaldo. Dit maal was het Dusan Tadic die het doelpunt voor zijn rekening nam.

De derde basisdebutant bij Ajax, naast Ekkelenkamp en Gravenberch, was Lassina Traoré. De spits uit Burkina Faso schiet er in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax de ene na de andere erin en is nu ook begonnen met scoren in de Eredivisie. Hij kopte na een dik uur Ajax naar 6-0.

Lassina Traoré maakt zijn eerste doelpunt voor Ajax. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Vlak voor het eindsignaal kreeg ADO nog een strafschop. Lisandro Martinez maakte een overtreding op Crysencio Summerville, die vlak daarvoor bij een opstootje betrokken was met Nicolas Tagliafico. Vanaf de stip tekende John Goossens voor de eindstand aan: 6-1.

Zo sluit Ajax het jaar af met een klinkende zege en gaan daarnaast de winterstop in als koploper van de Eredivisie, met drie punten voorsprong op nummer twee AZ.

