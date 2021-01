Voormalig Dakarwinnaar én -baas Hubert Auriol (68) overleden

Auriol won de rally bij de motoren in 1981 en 1983 en in 1992 bij de auto’s. Vanaf 1995 was hij de wedstrijddirecteur van de rally, die in die jaren nog traditioneel door Noord-Afrika voerde. De Fransman kreeg als bijnaam ’De Afrikaan’ omdat hij geboren was in Ethiopië en zo succesvol was in de rally.

Hij zou tot 2004 de baas van Dakar blijven. In Frankrijk groeide hij uit tot een televisiepersoonlijkheid als presentator van een populaire reality-show (Koh-Lanta). Auriol was een rasavonturier die in 1987 met drie anderen in iets meer dan 88 uur in een propellervliegtuigje de wereld rond vloog.