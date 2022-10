Vierde tijd ‘gouden’ Max Verstappen na spin in eerste training

De verschillen waren klein. Ferrari-coureur Carlos Sainz noteerde de snelste tijd : 1.20,707. Zijn teamgenoot Charles Leclerc was net wat langzamer, gevolgd door Sergio Pérez, Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso.

Verstappen en Pérez noteerden exact dezelfde tijd: 1.20,827. Halverwege de sessie spinde Verstappen tijdens zijn eerste run op de zachtste band, maar hield hij de RB18 uit de muur. Even later reed hij zijn snelste ronde. De wereldkampioen was de snelste man in de eerste en derde sector, maar verloor de nodige tijd in het middelste gedeelte. Later in de training gleed Verstappen, toen op de hardste band, nogmaals eventjes over het asfalt. Het gaf aan hoe laag het gripniveau ligt op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Rookies

Er waren ook een aantal rookies actief, onder wie Nyck de Vries bij Mercedes. De vervanger van George Russell focuste zich niet op een snelle ronde, testte onder meer een aangepaste vloer en noteerde uiteindelijk de achttiende tijd. Volgend jaar is De Vries een vast gezicht in de Formule 1 namens AlphaTauri. Over de boordradio bedankte hij Mercedes voor zijn dienstverband van de laatste jaren.

De training werd voortijdig afgevlagd, nadat Liam Lawson (bij AlphaTauri de tijdelijke vervanger van Yuki Tsunoda) stilviel en zijn remmen vlamvatten.