Bottas: ’WK gaat tussen mij en Hamilton’

Mercedes is dit jaar heer en meester in de Formule 1. Van de eerste tien Grand Prix’ stond er aan het einde van de rit negen keer een Mercedes-coureur op het hoogste treetje van het podium. Lewis Hamilton was zeven maal de beste, Bottas kwam twee keer als eerste over de eindstreep. Alleen Max Verstappen doorbrak in Oostenrijk de hegemonie van de Duitse renstal.

Vooralsnog heeft Hamilton dit F1-seizoen de meeste Grand Prix’ op zijn naam geschreven. Met 223 punten staat hij ver voor op zijn naaste concurrent en ploegmakker Bottas, die 184 punten verzamelde. „Het jaar is nog niet eens halverwege. Er kan nog veel gebeuren”, aldus Bottas tegen RacingNews365. „Het lijkt tussen mij en Lewis te gaan, wij hebben een groot gat richting de rest”, zegt de Fin, die op nummer drie Verstappen een voorsprong heeft van 48 punten. „Ik focus mij op mijn eigen presteren en hoe ik het beste kan inlopen op Lewis.”

Ondanks de achterstand van 39 punten op de regerend wereldkampioen, vindt Bottas dat hij niet onderdoet voor zijn teamgenoot. „Op sommige momenten kunnen de engineers helpen om aan de hand van data het verschil te maken. Lewis is sneller in de langzame bochten en beter met het managen van zijn banden”, weet Bottas, die nog genoeg verbeterpunten ziet aan zichzelf. „De data laten zien waar ik mij moet verbetereen. Het is aan mij om dit in de auto waar te maken.”