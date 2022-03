Ajax ontsnapt in eigen huis tegen RKC aan nieuw puntenverlies

De formatie van Erik ten Hag hoopte zich in de Eredivisie te herstellen van de pijnlijke 1-2 nederlaag vorige week bij Go Ahead Eagles. Eerder op de zondag voerde PSV de druk al op bij de Amsterdammers door Heracles eenvoudig opzij te zetten. Ajax wist daardoor dat het de koppositie, in ieder geval tijdelijk, kwijt was.

De Amsterdammers begonnen met Devyne Rensch in de ploeg. De verdediger verving de geblesseerde Noussair Mazraoui. Ook Jurriën Timber verscheen niet aan de aftrap. Perr Schuurs vormde daarom een centraal verdedigingsduo met Lisandro Martínez. Ten Hag had ook een basisplaats ingeruimd voor Ryan Gravenberch. Davy Klaassen begon daardoor weer op de bank.

RKC moest het wegens ziekte doen zonder de aanwijzingen van trainer Joseph Oosting. Hij werd in de Johan Cruijff Arena vervangen door assistent-trainer Peter Uneken. Ook doelman Etienne Vaessen, Alexander Büttner en aanvoerder Melle Meulensteen ontbreken.

Haller breekt de ban

Ajax was vanaf de aftrap de bovenliggende partij. RKC had de zaken in de verdediging echter prima op orde, waardoor de Amsterdammers er moeizaam doorheen kwamen. Na een kwartier spelen ontving Lisandro Martínez een gele prent. De Argentijn is daardoor geschorst voor de wedstrijd tegen Cambuur.

De bezoekers hadden na een half uur op voorsprong kunnen komen, maar André Onana hield zijn ploeg op de been. De goalie redde met een razendsnelle reflex uitstekend op een kopbal van Michiel Kramer. Een paar minuten later brak Sébastien Haller de ban voor de thuisploeg na een mooie aanval: 1-0.

Amper vier minuten later tekende de international van Ivoorkust ook voor de tweede van de middag. Na een knappe aanname met de borst volleerde hij het leer achter de goalie van RKC. De Amsterdammers gingen daardoor met een comfortabele voorsprong aan de thee.

RKC kwam na rust razendsnel langszij. Ⓒ PROSHOTS

RKC langszij

Vlak na rust kwam de spanning helemaal terug in de wedstrijd. Eerst tekende Kramer, die na een steekpass helemaal vrij kon doorlopen, voor de aansluitingstreffer en niet veel later kon Richard van der Venne uit een razendsnelle counter de aansluitingstreffer maken. De Amsterdammers konden op een fluitconcert van hun aanhang rekenen.

Penalty

Ajax ging daarna met man en macht op jacht naar de overwinning en hoewel de Amsterdammers de druk stevig opvoerden, leek RKC knap stand te houden.

Een minuut voor tijd ging de bal echter op de stip na een onhandige overtreding van Luuk Wouters. Tadic maakte dankbaar gebruik van deze kans en bezorgde Ajax toch nog de overwinning. De Amsterdammers kropen dus door het oog van de naald.