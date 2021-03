Degradatiespook kijkt weer om het hoekje bij Sparta

Na een moeizame fase spelen Adil Auassar, Bart Vriends (l.) en hun ploeggenoten bij Sparta vanavond een zeer belangrijke pot tegen FC Emmen. Ⓒ Foto’s ANP/HH

ROTTERDAM - Na een dramatische start met nul uit vier vond Sparta Rotterdam dit seizoen overtuigend de weg omhoog. Rond de winterstop stond de ploeg van trainer Henk Fraser keurig in het linkerrijtje en werd er door de achterban gedroomd over meestrijden om een play-offplek. De afgelopen weken is er echter flink de klad ingekomen, waardoor het degradatiespook weer om het hoekje is komen kijken op Het Kasteel. In de uitwedstrijd tegen FC Emmen hoopt Sparta de negatieve tendens vanavond om te keren.