Voetballers Oekraïne krijgen uitstel voor play-offs WK

Schotland en Oekraïne treffen elkaar in de halve finale van de kwalificatie voor Qatar. De andere halve finale aan dezelfde kant van het schema gaat tussen Wales en Oostenrijk. Dat duel blijft in maart gewoon staan. De winnaars van beide tweeluiken zullen later in juni de finale van de play-offs afwerken.

Rusland

In ’pad B’ van de play-offs zou Polen het in de halve finale opnemen tegen Rusland. Omdat de Russen door de FIFA zijn uitgesloten van verdere deelname, staat Polen nu automatisch in de eindstrijd. Daarin neemt het land het op tegen Zweden of Tsjechië.

Tot slot is er ’pad C’, waar Italië en Noord-Macedonië moeten strijden om een finaleplek, net als Portugal en Turkije. De drie winnaars van de drie kwalificatieroutes plaatsen zich voor het WK, dat halverwege november in Qatar begint.