Speciaal verhaal rond EK-uitblinker Popp: ’Niemand had dit verwacht’

„Niemand had dit verwacht”, aldus trainer Tommy Stroot, die die spits bij VfL Wolfsburg onder zijn hoede heeft. De 31-jarige Popp, in het verleden werkzaam als verzorger in een dierentuin, miste al twee EK’s vanwege blessures en had ook deze zomer bijna noodgedwongen thuis gezeten. Ze was net op tijd fit na drie knieoperaties.

„Ze staat eindelijk op een EK en lijkt bevrijd. Alles vliegt er momenteel in”, aldus de trotse Stroot, die Popp in alle vijf de EK-duels van Duitsland zag scoren en daarmee een record zag vestigen. Hij weet dat zondag (aftrap 18.00 uur) veel aandacht zal uitgaan naar Popp. „Daar kunnen buitenspelers Jule Brand en Svenja Huth, ook twee geweldige spelers, van profiteren”, waarschuwde hij bondscoach Sarina Wiegman van Engeland.