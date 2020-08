Geeft ’Red Bull’ na Verstappen ook Eredivisie vleugels?

Donyell Malen krijgt een hand van PSV-trainer Roger Schmidt. Ⓒ RENE BOUWMAN

SALZBURG - Met Roger Schmidt bij PSV en het duo Johannes Spors-Thomas Letsch bij Vitesse heeft de Red Bull-filosofie deze zomer voet aan de grond gekregen in het Nederlandse voetbal. Het energiedrankconcern is niet alleen succesrijk in de Formule 1 met Max Verstappen, maar timmert ook nadrukkelijk aan de weg in het voetbal met de halve finaleplaats in de Champions League van RB Leipzig als meest aansprekende wapenfeit. Telesport kreeg de kans rond te kijken bij Red Bull Salzburg, de club waar de voetbalfilosofie van het energieconcern is ontkiemd.