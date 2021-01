Klaas-Jan Huntelaar ontsnapt aan rood bij korte rentree voor Schalke 04

Met Huntelaar nog op de bank speelde Schalke een goede eerste helft en dat werd beloond met een treffer vlak voor rust. Het was voor de verandering niet Matthew Hoppe die een belangrijke goal maakte. Amine Harit vond de vrije Omar Mascarell en die zorgde voor een verdiende openingstreffer.

Dat het krachtsverschil voor rust groot was, bleek wel uit het wisselbeleid van Florian Kohfeldt. Hij voerde in de rust drie wissels door bij Werder Bremen. Dat had het nodige effect. Niet alleen was het spel veel beter, ook was het invaller en oud-Vitesse-speler Milot Rashica die mede-invaller Kevin Möhwald bediende voor de gelijkmaker. Die goal zorgde ervoor dat bij Schalke Huntelaar gebracht moest worden.

Het enige nadeel was de Schalke vooral tot verdedigen werd gedwongen en Huntelaar geen kans kreeg om te scoren. De aanvaller viel daardoor vooral op doordat hij direct een stevige charge uitvoerde. De scheidsrechter deed het af met geel, al was rood ook een optie geweest. Het leek in de slotfase ook nog fout te gaan voor Schalke, maar het doelpunt van Maximilian Eggestein werd afgekeurd wegens buitenspel.

Bayern wint nu wel van Hoffenheim

Bayern München wilde thuis tegen Hoffenheim revanche halen voor eerder dit seizoen. Toen ging ’Der Rekordmeister’ immers met 4-1 onderuit. Dat moest wel zonder Leon Goretzka en Javi Martinez, die beiden afwezig waren vanwege het coronavirus. Het duurde even voordat Bayern de tegenstand kon breken, maar na een halfuur was het raak via Jerome Boateng. Thomas Müller maakte vervolgens de tweede, waarna Andrej Kramaric op slag van rust wat terugdeed.

Toch kwam Hoffenheim na de pauze nooit echt terug in de wedstrijd, want na dik tien minuten scoorde - wie anders dan - Robert Lewandowski. De bezoekers konden hun illusies vervolgens definitief opbergen, toen Serge Gnabry ook zijn doelpunt meepikte. De mooiste goal van de middag kwam op naam van Benjamin Pavard, maar zijn knal werd afgekeurd vanwege buitenspel van Leroy Sané.

Borussia Dortmund verkeert niet in beste vorm en kende ook een stroeve start tegen de ploeg van Jeffrey Gouweleeuw. Al na tien minuten was het André Hahn die FC Augsburg op voorsprong zette. Erling Haaland kreeg al snel de kans op de gelijkmaker, maar vanaf elf meter trof hij de lat. Een paar minuten later was het wel gelijk via Thomas Delaney. Na de pauze kwam Dortmund op voorsprong dankzij Jadon Sancho. Een eigen treffer van Felix Uduokhai besliste de wedstrijd definitief.

Dortmund staat nog wel buiten de top vier, achter onder andere Eintracht Frankfurt. Frankfurt won met 3-1 van Hertha BSC. André Silva maakte twee doelpunten, waarbij oud-FC Groningen-speler Filip Kostic een van de assists gaf.