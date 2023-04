Esteban Ocon geschokt door bizar incident in pitstraat

De Alpine-coureur kon op tijd remmen en de menigte ontwijken, maar de situatie zorgde logischerwijs voor de nodige ophef. Een vertegenwoordiger van autosportfederatie FIA moest na de Grand Prix van Azerbeidzjan daarop uitleg geven aan de stewards over het incident. Afgesproken is dat de protocollen snel worden aangepast.

Het komt vaker voor dat fotografen al staan opgesteld met het oog op de podiumceremonie. Ocon moest echter nog een pitstop maken in de absolute slotfase, omdat de Fransman eerder in de race nog niet naar binnen was gekomen.

„Ik snap niet hoe dit kan gebeuren”, aldus Ocon. „Dit had een enorm ongeluk kunnen veroorzaken. Ik schrok enorm. Ik kom daar met 300 kilometer per uur aanrijden en wil zo laat mogelijk voor de lijn remmen. Dit was een krankzinnige situatie.”