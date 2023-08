Vriendin Noor troost Harrie Lavreysen na gemist WK-goud

GLASGOW - Op het moment dat Harrie Lavreysen een alles of niets-poging deed op de keirin, keek vriendin Noor vanaf de tribune gespannen toe. Toen duidelijk was dat ’Hurricane’ Harrie zijn derde goud van dit Super-WK in Glasgow miste, sloeg ze de handen voor haar ogen. „Die keirin blijft eng, want er kan van alles gebeuren. Hij hoeft voor mij niks meer te bewijzen, maar ik weet hoe graag hij wil winnen. Voor mij is het belangrijkste dat hij op zijn fiets blijft zitten, al ben ik natuurlijk supertrots dat hij sowieso twee wereldtitels heeft.”

Harrie Lavreysen (voorgrond) en Jeffrey Hoogland moeten het in de finale van de keirin afleggen tegen de Colombiaan Kevin Santiago Quintero (in het blauw). Ⓒ FOTO’S ANP/HH & DE TELEGRAAF