Formule 1 scherpt coronamaatregelen aan in Portugal

Mondkapjes op het podium na de Grote Prijs van de Eifel. Ⓒ HH/ANP

Er wordt al flink gespeculeerd over de Formule 1-kalender van 2021, maar de leiding van de koningsklasse van de autosport is tegelijkertijd nog druk in de weer om alle races van dit jaar af te kunnen werken. Tijdens de twaalfde Grand Prix van het seizoen zijn de anti-corona-maatregelen aangescherpt.